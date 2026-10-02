Awal Musim Hujan Mundur, Mayoritas Wilayah Baru Mulai Desember

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi awal musim hujan di mayoritas wilayah Indonesia akan mengalami kemunduran pada 2026. Kondisi tersebut tak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino dan musim kemarau yang terjadi secara bersamaan.

Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Marjuki, mengatakan kondisi tersebut membuat musim kemarau di Indonesia berlangsung lebih panjang dan kering.

"Kita memprediksi bahwa awal musim hujan kita ini semuanya adalah mundur dari awalnya, ini masih sejalan dengan prediksi BMKG bahwa kemarau kita itu lebih panjang, sehingga awal musim hujan kita akan mundur," kata Marjuki, Kamis (1/10/2026).

Marjuki menjelaskan, sejumlah wilayah Indonesia memang sudah memasuki musim hujan. Namun, jumlah wilayah yang memasuki musim hujan diperkirakan akan bertambah secara bertahap mulai Oktober hingga Desember 2026.

"BMKG memprediksi awal musim hujan secara nasional akan masuk mulai bulan Oktober di beberapa tempat. Yaitu tepatnya ada di 63 zona musim, kemudian di November ada 185 zona musim dan kemudian di Desember ada 266 zona musim," ujar Marjuki.

Dia mengatakan, secara umum sebagian besar wilayah Indonesia baru akan memasuki musim hujan pada Desember 2026. Kondisi musim penghujan tersebut diperkirakan berlanjut hingga awal 2027.

"Namun nanti begitu masuk Desember, Januari, Februari, Maret itu secara umum masuk musim penghujan," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.