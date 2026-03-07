Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Waspada! BMKG Prediksi Hujan Lebat Guyur Jabodetabek hingga 11 Maret

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 07 Maret 2026 |16:23 WIB
Waspada! BMKG Prediksi Hujan Lebat Guyur Jabodetabek hingga 11 Maret
Hujan lebat diprediksi guyur Jabodetabek hingga 11 Maret (Foto: Freepik)
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) berpotensi diguyur hujan lebat hingga sangat lebat hingga Rabu 11 Maret 2026 mendatang.

“Peringatan dini cuaca Jabodetabek. Waspada wilayah berpotensi hujan lebat hingga sangat lebat 7–11 Maret 2026," tulis BMKG melalui akun Instagramnya, Sabtu (7/3/2026).

Berikut peringatan dini cuaca di Jabodetabek menurut BMKG hingga 11 Maret mendatang:

7 Maret 2026

Hujan Sedang–Lebat (Waspada):
Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok.

      
