INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hujan Guyur Jakarta, Pintu Air Manggarai Siaga 4

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |10:48 WIB
Hujan Guyur Jakarta, Pintu Air Manggarai Siaga 4
Hujan Guyur Jakarta, Pintu Air Manggarai Siaga 4 (Achmad Al Fiqri)
JAKARTA - Hujan yang mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya membuat debit air di Pintu Air Manggarai naik pada Kamis (22/1/2026) pagi. Meski begitu, status Pintu Air Manggarai masih dalam kondisi normal.

1. Pintu Air Manggarai

Operator Pintu Air Manggarai, Andi Yusuf menuturkan, tinggi muka air di Pintu Air Manggarai sekitar 695 sentimeter. Angka ini naik dari 680 sentimeter.

"Kalau untuk kondisi sekarang di Pintu Air Manggarai, tinggi muka air berada di 695 sentimeter, mengalami sedikit kenaikan karena terjadinya hujan lokal yang cukup lumayan deras untuk hari ini. Sebelumnya berada di 680 sentimeter," ungkap Andi saat ditemui di Pintu Air Manggarai, Jakarta Pusat, Kamis (22/1/2026).

Dari data yang diperoleh, tinggi muka air di Pintu Air Manggarai sempat menyentuh 740 sentimeter pada pukul 08.00 WIB. Namun, debit air berangsur turun hingga menyentuh di 695 sentimeter pada pukul 10.00 WIB.

Kendati demikian, Andi menyampaikan, status di Pintu Air Manggarai masih normal. "Kalau untuk status siaga di Pintu Air Manggarai hari ini masih statusnya normal, masih siaga 4," ungkap Andi.

Andi mengatakan, kenaikan tinggi muka air akibat hujan lokal yang terjadi pada Kamis (22/1/2026) dini hari.

 

