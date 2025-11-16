Hujan Disertai Angin Kencang Terjang Bulukumba Sulsel, Korban Jiwa Nihil

JAKARTA - Hujan disertai angin kencang melanda Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Sabtu 15 November 2025. Sejumlah bangunan dari rumah hingga bengkel rusak berat.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyatakan, peristiwa tersebut terjadi di lima kecamatan di Bulukumba. "Peristiwa ini menyebabkan satu unit rumah, satu unit bengkel mobil dan dua unit mobil rusak berat," kata Muhari, Minggu (16/11/2025).

Selain rusak berat, tujuh rumah lainnya juga mengalami rusak ringan. Beberapa pohon tumbang dalam peristiwa tersebut. Ia melanjutkan, atas peristiwa itu BPBD Kabupaten Bulukumba bersama tim gabungan melakukan pembersihan material pohon tumbang di lokasi kejadian.

Pada hari yang sama, peristiwa serupa terjadi di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. BPBD Kabupaten Morowali melaporkan material atap seng pada tiga unit rumah dan empat unit kos-kosan mengalami kerusakan.

"Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini. BPBD bersama tim gabungan melakukan operasi pembersihan material rumah rusak dan situasi telah kembali kondusif," ujarnya.

(Arief Setyadi )