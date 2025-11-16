Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cuaca Hari Ini: Jabodetabek Berpotensi Diguyur Hujan Petir

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 16 November 2025 |05:33 WIB
Cuaca Hari Ini: Jabodetabek Berpotensi Diguyur Hujan Petir
Jabodetabek diprakirakan hujan (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jabodetabek pada Minggu (16/11/2025), akan didominasi kondisi berawan tebal hingga hujan di sejumlah wilayah.

Pada pagi hari, kondisi cuaca kembali berawan sampai berawan tebal dan potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di Kepulauan Seribu, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor.

Lalu pada siang hingga sore hari, BMKG memprediksi cuaca berawan tebal dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Jabodetabek. Periode ini menjadi waktu dengan potensi gangguan cuaca paling tinggi.

BMKG mengimbau masyarakat untuk waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir, dan angin kencang pada siang hingga sore hari di sebagian besar wilayah Jabodetabek.

Masyarakat diharapkan berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan dan mewaspadai pohon tumbang maupun genangan air.

(Awaludin)

      
Topik Artikel :
Hujan BMKG cuaca jabodetabek Cuaca
