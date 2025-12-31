Gempa M4,4 Guncang Perairan Barat Aceh Jaya

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,4 mengguncang wilayah perairan barat Aceh Jaya, pada Rabu (31/12/2025) pagi.

Berdasarkan data terkini, gempa terjadi pada pukul 09.13.52 WIB. Pusat gempa berada di laut sekitar 86 kilometer barat Calang, Aceh Jaya, pada koordinat 4,76 Lintang Utara dan 94,82 Bujur Timur, dengan kedalaman 10 kilometer.

Getaran gempa dirasakan di sejumlah wilayah di Aceh dengan intensitas II–III MMI, antara lain di Aceh Besar dan Kota Banda Aceh. Warga melaporkan merasakan getaran ringan yang berlangsung singkat.

Hingga saat ini belum ada laporan kerusakan maupun korban jiwa akibat gempa tersebut. Gempa ini juga tidak berpotensi tsunami.

Pihak berwenang mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan waspada, serta mengikuti informasi resmi dari sumber terpercaya terkait perkembangan aktivitas seismik di wilayah Aceh.

(Awaludin)