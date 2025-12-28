Gempa Dangkal M3,9 Guncang Gayo Lues Aceh, Pusatnya di Darat

JAKARTA – Gempa berkekuatan M3,9 mengguncang Gayo Lues, Aceh, Minggu (28/12/2025) pukul 22.56 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa berpusat di darat.

Pusat gempa tepatnya berada di 29 km timur laut Gayo Lues pada koordinat 4,21 Lintang Utara – 97,50 Bujur Timur. Pusat gempa tergolong dangkal dengan kedalaman 10 km.

“Gempa Mag:3.9, 28-Dec-2025 22:56:08 WIB, Lok:4.21LU, 97.50BT (29 km Timur Laut KAB-GAYOLUES-ACEH), Kedlmn:10 km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG menyampaikan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga dampak gempa belum dapat dipastikan.

“Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Arief Setyadi )