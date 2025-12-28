Gempa M4,3 Guncang Jembrana Bali Malam Ini

JAKARTA – Gempa dengan kekuatan M4,3 mengguncang Jembrana, Bali, Minggu (28/12/2025), pukul 20.46 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 136 km barat daya Jembrana, Bali, pada koordinat 9,42 Lintang Selatan dan 114,00 Bujur Timur.

“Gempa Mag: 4.3, 28-Dec-2025 20:46:36 WIB, Lok: 9.42 LS, 114.00 BT (136 km Barat Daya Jembrana–Bali), Kedalaman: 10 km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga dampak gempa belum dapat dipastikan. “Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Arief Setyadi )