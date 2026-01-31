Gempa Dangkal Berkekuatan M3,9 Guncang Sekadau Kalbar, Pusatnya di Darat!

JAKARTA - Gempa kekuatan M3,9 mengguncang Sekadau, Kalimantan Barat, Sabtu, (31/1/2026). Belum diketahui dampak yang ditimbulkan akibat gempa tersebut.

Berdasarkan hasil analisis BMKG menunjukkan bahwa gempa berlokasi di darat pada kedalaman 15 km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi kedalaman dangkal akibat aktivitas Sesar Adang," ujar Kepala Stasiun Geofisika Balikpapan, Rasmid.

Berdasarkan laporan masyarakat, gempa bumi ini dirasakan di Sintang intensitas II-III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa seakan-akan ada truk berlalu.). Hingga saat ini belum terdapat laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan.

Namun hingga pukul 14.17 WIB, hasil monitoring belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan (aftershock).