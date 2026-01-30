Gempa M5,3 Guncang Tahuna Sulut, Kedalaman 16 Km

MALUKU - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan telah terjadi gempa dengan Magnitudo 5,3 di barat laut Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara (Sulut), pagi ini, Jumat (30/1/2026).

BMKG menjelaskan gempa itu terjadi pukul 07.49 WIB. Koordinat gempa berada di 6,63 lintang utara dan 123,50 bujur timur. “#Gempa Mag:5.3, 30-Jan-2026 07:49:12 WIB, Lok:6.63 LU, 123.50 BT (401 km barat laut Tahuna-Kep. Sangihe-Sulut), Kedlmn:16 km,” demikian keterangan BMKG dikutip Okezone.

Adapun titik gempa berada di 401 kilometer barat laut Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, dengan kedalaman 16 kilometer.

Ia menambahkan, belum ada laporan kerusakan atau korban dampak dari gempa tersebut. “Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” ujarnya.

(Arief Setyadi )