Gempa Dangkal Guncang Bandung Pagi Ini

BANDUNG - Gempa dengan kekuatan magnitudo 2,7 mengguncang Kota Bandung, Jawa Barat, pada Jumat (30/1/2026). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan gempa terjadi pada pukul 05.13 WIB.

BMKG melaporkan gempa tersebut terjadi pada koordinat 6,88 LS dan 107,79 BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 14 km timur Kota Bandung, Jawa Barat, pada kedalaman 5 km.

Sementara itu, Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono menjelaskan gempa itu turut dirasakan dengan skala III di Sukasari, II-III di Tanjungsari, II-III di Cileunyi, II-III di Cilengkrang, dan II-III di Cimenyan.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar aktif,” ujarnya.

Ia menambahkan, hingga saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan dampak dari gempa bumi tersebut.

(Arief Setyadi )