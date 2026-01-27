Gempa M4,2 Guncang Cilacap, BMKG Pastikan Tak Berpotensi Tsunami

JAKARTA – Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,2 mengguncang wilayah Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (27/1/2026) pukul 15.18 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

Episenter gempa berada di koordinat 8,27 Lintang Selatan dan 109,09 Bujur Timur, tepatnya di laut sekitar 61 kilometer selatan Cilacap, dengan kedalaman 34 kilometer.

Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono menjelaskan, gempa tersebut tergolong gempa dangkal yang dipicu aktivitas sesar aktif bawah laut.

“Memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi ini merupakan gempa dangkal akibat aktivitas sesar bawah laut,” ujar Daryono.