Gempa M5,7 Guncang Pacitan Jatim, Terasa di Yogya hingga Bali

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memberikan pembaruan (update) terkait data gempa bumi yang mengguncang wilayah Pacitan, Jawa Timur, pada Selasa (27/1/2026) pagi. Hasil analisis terbaru menunjukkan gempa memiliki kekuatan Magnitudo (M) 5,7, lebih besar dari informasi awal M5,5.

"Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,7," ungkap Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono dalam keterangan tertulisnya.

Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 8,18° LS ; 111,33° BT, atau tepatnya berlokasi di darat 24 km arah Tenggara Pacitan, Jawa Timur pada kedalaman 122 km.

Daryono mengatakan dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah akibat adanya aktivitas deformasi batuan dalam lempeng. "Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault)," ujarnya.





Gempa bumi ini dirasakan di daerah Pacitan, Karangkates, Tulungagung dengan skala intensitas III - IV MMI (Bila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah), daerah Malang, Nganjuk, Ponorogo, Blitar dengan skala intensitas III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu).