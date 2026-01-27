Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M5,5 Guncang Pacitan Jatim, Tidak Berpotensi Tsunami

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |08:41 WIB
Gempa M5,5 Guncang Pacitan Jatim, Tidak Berpotensi Tsunami
Gempa Pacitan, Jawa Timur (Foto: Dok BMKG)
JAKARTA – Gempa dengan kekuatan M5,5 mengguncang Pacitan, Jawa Timur, Selasa (27/1/2026), pukul 08.20 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 25 km timur laut Pacitan, Jawa Timur, pada koordinat 8,14 Lintang Selatan dan 111,33 Bujur Timur. Gempa terjadi pada kedalaman 105 km.

“Gempa Mag: 5,5, 27-Jan-2026 08:20:44 WIB, Lok: 8.14 LS, 111.33 BT (25 km Timur Laut Pacitan-Jatim), Kedlmn: 105 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG menyatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga dampak gempa belum dapat dipastikan. Namun, BMKG mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi gempa susulan. 

“Hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
