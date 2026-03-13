Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M5,4 Guncang Sukabumi, Tak Berpotensi Tsunami

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |05:14 WIB
Gempa M5,4 Guncang Sukabumi, Tak Berpotensi Tsunami
Gempa M5,4 Guncang Sukabumi, Tak Berpotensi Tsunami
A
A
A

JAKARTA - Gempa berkekuatan magnitudo 5,4 mengguncang Laut Selatan Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (13/3/2026) pukul 02.18.20 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

Hasil analisis BMKG menunjukkan, gempa  memiliki parameter update dengan magnitudo 5,3. Episenter gempa terletak pada koordinat 8,04° LS ; 106,86° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 121 Km tenggara Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 53 km.
 
"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa dangkal akibat adanya aktivitas subduksi. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan gempabumi memiliki mekanisme pergerakan geser (strike-slip)," ungkap Plt Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Rahmat Triyono, dalam keterangan tertulisnya.
 
Gempa ini berdampak dan dirasakan di daerah Cidolog dan Ciracap dengan skala intensitas IV MMI (Bila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah), daerah Tasikmalaya, Cijati, Pagelaran, Sukanegara, Agrabinta, Sindangbarang, Garut, Cidahu, Cimanggu, Campaka, Jampang Tengah, Kadupandak, dan Tegal Buleud dengan skala intensitas III-IV MMI (Bila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/340/3206407/gempa-I1gi_large.jpg
Gempa Guncang Blitar Jawa Timur Jelang Tengah Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/340/3205706/gempa-9NeZ_large.jpg
Gempa M5,6 Guncang Sinabang Aceh, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/337/3205639/gempa-GyRl_large.jpg
Gempa M5,7 Guncang Bengkulu, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/340/3204716/gempa-O2Kw_large.jpg
Gempa M6,4 Guncang Sinabang Aceh, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/340/3204713/gempa_sinabang-Kl24_large.jpg
Gempa Besar M6,4 Guncang Sinabang Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/340/3204645/gempa-6XWU_large.jpg
Gempa M5,1 Guncang Maluku Malam Ini, Tak Berpotensi Tsunami
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement