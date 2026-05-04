Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa Dahsyat M6,0 Guncang Samar Filipina, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami di Indonesia

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 04 Mei 2026 |14:10 WIB
Gempa Dahsyat M6,0 Guncang Samar Filipina, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami di Indonesia
Ilustrasi gempa (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa berkekuatan M6,0 mengguncang Samar, Filipina, pada Senin, 4 Mei 2026, pukul 13.09.49 WIB. BMKG memastikan gempa tidak berpotensi tsunami di wilayah Indonesia.

Hasil analisis episenter gempa bumi terletak pada koordinat 11,92° LU; 125,52° BT pada kedalaman 74 km.

"Gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami di wilayah Indonesia," ujar Plt. Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Rahmat Triyono.

Berdasarkan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi ini merupakan jenis gempa bumi menengah akibat aktivitas subduksi Lempeng Pasifik dan Lempeng Eurasia. Gempa bumi ini memiliki mekanisme naik (thrust fault).

Rahmat pun meminta kepada masyarakat pesisir di wilayah Indonesia diimbau agar tetap tenang. Hingga saat ini, belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak gempa bumi tersebut.

"BMKG akan terus memonitor perkembangan dampak gempa bumi ini dan segera menginformasikan kepada stakeholder, media, dan masyarakat," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Tsunami Gempa Filipina BMKG gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/340/3216045/gempa-Q0oJ_large.jpg
Gempa M5,6 Guncang Maluku Tenggara, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/340/3214730/gempa-TJ3m_large.jpg
Gempa M4,7 Guncang Pesisir Barat Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/340/3214498/gempa_jailolo_maluku_utara-5ixK_large.jpg
Gempa M4,6 Guncang Jailolo Maluku Utara, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/340/3214430/gempa_maluku_utara-pQPf_large.jpg
Gempa M5,1 Guncang Maluku Utara, BMKG Pastikan Tak Potensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/340/3214416/gempa-aTxk_large.jpg
Gempa Dangkal M4,6 Guncang Ternate Maluku Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/337/3214363/gempa-GHyn_large.jpg
Gempa M5,0 Guncang Maluku Barat Daya, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement