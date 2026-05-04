Gempa Dahsyat M6,0 Guncang Samar Filipina, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami di Indonesia

JAKARTA - Gempa berkekuatan M6,0 mengguncang Samar, Filipina, pada Senin, 4 Mei 2026, pukul 13.09.49 WIB. BMKG memastikan gempa tidak berpotensi tsunami di wilayah Indonesia.

Hasil analisis episenter gempa bumi terletak pada koordinat 11,92° LU; 125,52° BT pada kedalaman 74 km.

"Gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami di wilayah Indonesia," ujar Plt. Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Rahmat Triyono.

Berdasarkan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi ini merupakan jenis gempa bumi menengah akibat aktivitas subduksi Lempeng Pasifik dan Lempeng Eurasia. Gempa bumi ini memiliki mekanisme naik (thrust fault).

Rahmat pun meminta kepada masyarakat pesisir di wilayah Indonesia diimbau agar tetap tenang. Hingga saat ini, belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak gempa bumi tersebut.

"BMKG akan terus memonitor perkembangan dampak gempa bumi ini dan segera menginformasikan kepada stakeholder, media, dan masyarakat," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

