Gempa M5,6 Guncang Maluku Tenggara, Tak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan adanya aktivitas gempa bumi dengan magnitudo 5,2 di Barat Laut Maluku Tenggara Sabtu (2/5/2026) sore. BMKG menyatakan gempa tersebut tak berpotensi tsunami.

BMKG menjelaskan gempa itu terjadi pukul 12.27 WIB. Gempa berada di titik koordinat 5.64 Lintang Selatan dan 130.92 Bujur Timur.

“#Gempa Mag:5.6, 02-Mei-26 17:27:11 WIB, Lok:5.64 LS,130.92 BT (201 km BaratLaut MALUKUTENGGARA), Kedlmn:114 Km,” demikian keterangan BMKG.

Titik gempa berada di 201 kilometer Barat Laut Maluku Tenggara dengan kedalaman 114 kilometer.

Hingga berita ini tayang, belum diketahui apakah ada atau tidak korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut.

“Tidak berpotensi tsunami,” katanya.



(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.