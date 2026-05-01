Bus Pariwisata Terjun ke Jurang di Toba, 50 Terluka

TOBA - Bus pariwisata terjun ke jurang sedalam 15 meter di Jalan Lintas Sumatera pada Jumat (1/5/2026). Bus itu diketahui mengangkut 58 penumpang yang berasal dari Kabupaten Batubara.

Kecelakaan ini terjadi di Desa Jangga Dolok, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Sebanyak 50 orang terluka dalam kejadian ini. Tujuh di antaranya bahkan harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit.

Kasat Lantas Polres Toba Iptu Janitra Giri Satya menjelaskan, kecelakaan terjadi pukul 09.30 WIB. Saat itu, ia menyebut, bus dengan nomor polisi AA 1788 QE melintas di tikungan kawasan Desa Jangga Dolok.

"Setiba di lokasi, tepatnya di tikungan Desa Jangga Dolok, sopir kehilangan kendali sehingga bus masuk ke dalam jurang sedalam kurang lebih 15 meter," ujarnya, melansir iNews.

Bus lalu terjun ke dasar jurang. Bus rusak cukup parah imbas benturan.

Tak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Tapi, 50 orang terluka.

Dari jumlah tersebut, tujuh penumpang harus mendapatkan perawatan intensif di RSU Parapat, sementara 43 penumpang lainnya dirawat di RSU Porsea.

Seluruh korban diketahui merupakan warga Tanjung Sari, Kabupaten Batu Bara. Sementara delapan penumpang lainnya dilaporkan selamat tanpa mengalami luka.