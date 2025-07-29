Bus Jamaah Umrah Kecelakaan di Sumsel, 4 Penumpang Tewas dan 15 Orang Kritis

JAMBI - Bus Qitarabu yang membawa jamaah umrah asal Kota Jambi mengalami kecelakaan di Km 140, Jalan Lintas Palembang-Jambi, tepatnya di Desa Peninggalan, Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyu Asin (Muba), Provinsi Sumatera Selatan.

Akibat kecelakaan maut tersebut, 4 orang yang meninggal dunia, 15 orang luka parah, dan 12 orang luka ringan.

"Saya cuma tahu ada 4 yang meninggal dunia. 3 dari Desa Pudak, 1 dari Marena," ujar salah satu saksi mata yang enggan disebutkan namanya, Selasa (29/7/2025).

Informasi yang dihimpun Okezone, keempat korban meninggal atas nama Muslimah S (53), warga Muaro Jambi, Akhmad Sagari (56), warga Muaro Jambi, Rusmini Muin (69), warga Kota Jambi, Suratmi Margono (59), warga Muaro Jambi.

Rencananya, bus tersebut membawa 32 jamaah umrah Kota Jambi dari Travel Samira. Mereka akan berangkat melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin di Kota Palembang, Sumsel.