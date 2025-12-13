Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sholawat Berkumandang saat Prabowo Tiba di Posko Pengungsian di Langkat

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 13 Desember 2025 |19:55 WIB
LANGKAT —Presiden Prabowo Subianto menyambangi Posko Pengungsian MAN 1 Langkat, Sumatera Utara, Sabtu (13/12/2025). Kedatangan Prabowo langsung disambut lantunan sholawat nabi dan antusiasme warga terdampak banjir dan longsor.

Sholawat tersebut menjadi penanda sambutan hangat sekaligus penguat harapan warga usai bencana di pengungsian bencana Sumatera.

“Ṭala‘al badru ‘alayna. Min tsaniyyatil wada‘. Wajabas syukru alayna

Ma da‘a lillahi da‘,” kompak warga.

Prabowo langsung menyapa serta menyalami para pengungsi. Warga tampak berantusias dan tak sedikit dari mereka mengabadikan momen kedatangan Prabowo menggunakan telepon selulernya.

“Bapak… bapak… Prabowo,” seru warga.

Setelah penyambutan, Prabowo meninjau dapur darurat untuk memastikan kelayakan makanan bagi para pengungsi. Ia juga meluangkan waktu berinteraksi dengan anak-anak yang mengungsi di lokasi tersebut.

Sambutan hangat anak-anak dibalas Prabowo dengan pelukan. Ia juga menaruh perhatian khusus kepada seorang anak yang terlihat sakit, dengan memberikan kompres serta mengusap wajah sang anak yang tampak berkeringat.

Dalam kunjungan ke Langkat, Prabowo didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan Angga Raka Prabowo.

 

