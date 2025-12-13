Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Minta Peringatan Dini BMKG Jadi Perhatian Serius Jelang Nataru 2026

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 13 Desember 2025 |19:42 WIB
LANGKAT — Presiden Prabowo Subianto meminta agar peringatan dini cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjadi perhatian serius seluruh jajaran pemerintah,  terutama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.

Demikian disampaikan Prabowo saat memanfaatkan kehadiran para menteri yang mendampinginya di sela-sela peninjauan ke daerah terdampak bencana di Sumatera.

“Tadi pagi juga beliau memanfaatkan waktu, karena memang banyak menteri yang ikut hadir mendampingi beliau,” ujar Mensesneg Prasetyo Hadi di Langkat, Sabtu (13/12/2025).

Selain memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan optimal, kata Prasetyo Prabowo juga menggelar rapat khusus untuk membahas kesiapan menghadapi Nataru.

“Jadi sekaligus selain beliau ingin memastikan penanganan bencana ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan secepat-cepatnya, beliau juga kemudian mengadakan rapat untuk persiapan Nataru,” katanya.

Dalam rapat tersebut, Prabowo menaruh perhatian pada sejumlah aspek pelayanan publik, termasuk kesiapan menghadapi potensi cuaca ekstrem di beberapa wilayah.

“Beliau minta untuk itu terus diperhatikan termasuk peringatan dini dari BMKG untuk beberapa daerah yang mungkin di Natal dan Tahun Baru ini akan mengalami peningkatan curah hujan,” ujar Prasetyo.

Menurut Prasetyo, perhatian terhadap peringatan dini cuaca ini penting agar langkah antisipasi dapat dilakukan lebih awal, terutama di daerah yang berpotensi mengalami peningkatan curah hujan selama periode libur akhir tahun.

 

