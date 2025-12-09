Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahasiswa RI di Islamabad Dukung Diplomasi Prabowo: Perkuat Hubungan Indonesia-Pakistan

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |09:30 WIB
Mahasiswa RI di Islamabad Dukung Diplomasi Prabowo: Perkuat Hubungan Indonesia-Pakistan
Mahasiswa RI di Islamabad Dukung Diplomasi Prabowo/Biro Pers
PAKISTAN - Mahasiswa Indonesia yang berada di Islamabad, menyambut dengan antusias kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Pakistan.  

Mereka menaruh harapan besar agar kunjungan ini menghasilkan kerja sama strategis yang bermanfaat bagi kepentingan nasional, sekaligus meningkatkan perhatian pemerintah terhadap diaspora.

Mahasiswa juga menyambut gembira langkah diplomasi Prabowo, yang bertepatan dengan 75 tahun hubungan harmonis Indonesia dan Pakistan.

“Hubungan yang harmonis dengan Pakistan dan Indonesia sudah terjalin begitu lama, kurang lebih 75 tahun. Semoga dengan kedatangan Bapak Prabowo, hubungannya semakin kuat dan semakin harmonis lagi,” ujar Farhan, salah seorang mahasiswa saat menyambut kedatangan Prabowo, dikutip, Selasa (9/12/2025).

Sementara, Ibnu mahasiswa lain, mengungkapkan harapannya agar kunjungan ini dapat mempererat hubungan kedua negara. Dia berharap kedatangan Prabowo menghasilkan Memorandum of Understanding (MoU) yang konkret.

Selain dukungan terhadap agenda politik luar negeri, para mahasiswa juga menyampaikan aspirasi mengenai perlindungan dan peningkatan kualitas diaspora pendidikan Indonesia di Pakistan.

 

