Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Palti Hutabarat Diteror Kepala Anjing, Dikirim ke Rumah Orangtuanya!

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 19 Maret 2026 |00:42 WIB
Palti Hutabarat (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Teror kepala anjing menimpa Palti Hutabarat pada Rabu (18/3/2026). Teror ini terjadi di rumah orangtua Palti di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Kabar ini disampaikan Wiradarma Harefa selaku pendamping hukum Palti dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) PDI Perjuangan.

Menurut kesaksian Palti, kata dia, sekitar pukul 22.00 hingga 24.00 WIB, ada benda yang dilemparkan ke depan rumah. Pada pagi hari sekitar pukul 07.00 WIB saat dicek, ternyata benda tersebut adalah bangkai kepala anjing.

"Teror kepala anjing merupakan rentetan dari pengiriman dua paket COD sebelumnya," kata Wiradarma dalam keterangannya, Rabu (18/3/2026).

Pada Rabu, 11 Maret 2026, sekitar pukul 16.00 WIB, sekuriti kompleks perumahan mengabarkan kepada keluarga Palti bahwa ada dua orang laki-laki bersepeda motor yang bertanya tentang kondisi penghuni rumah.

"Apa rumah nomor... tidak ada penghuninya? Saya telepon dan panggil-panggil, orangnya tidak keluar. Sekuriti menjawab, 'Ada, tapi orangnya sering keluar'," ujarnya menceritakan.

Kemudian, pada Jumat, 13 Maret 2026 sore, datang paket COD pertama. Karena keluarga Palti tidak pernah memesan, dan setelah mengonfirmasi ke Palti yang tidak pernah mengirim paket itu, maka paket tersebut ditolak, tidak dibuka, dan langsung dikembalikan. Hanya ada foto bungkusan paket.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/337/3207362/manik_margamahendra-m7CP_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/337/3207328/henry_indraguna-5OWj_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/337/3206987/jusuf_kalla-xLSQ_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/337/3206981/penyiraman_air_keras-rxc9_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/337/3206979/teror-W2Bm_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/337/3206969/polda_metro-ImvC_large.jpg
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement