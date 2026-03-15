Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

JK Desak Polisi Bergerak Cepat Ungkap Penyiram Air Keras ke Aktivis KontraS

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 15 Maret 2026 |02:35 WIB
JK Desak Polisi Bergerak Cepat Ungkap Penyiram Air Keras ke Aktivis KontraS
Jusuf Kalla (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK), menyatakan prihatin dan menyayangkan terjadinya teror berupa penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus. Ia pun meminta polisi mengusut tuntas kasus tersebut.

"Tentu kita pertama prihatin dan sayangkan terjadi, dengan harapan polisi betul-betul," ujar Jusuf Kalla saat ditemui di kediamannya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Sabtu (14/3/2026).

Apalagi, kata JK, sebelumnya teror serupa juga pernah dialami mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan. Ia menduga serangan tersebut kemungkinan berkaitan dengan aktivitas korban.

"Setelah KPK dulu, siapa namanya si, Novel Baswedan itu, ke ini lagi, kena lagi. Berarti ada kelompok atau siapa itu kita tidak tahu, supaya polisi tentu ada hubungannya dengan itu apa namanya kegiatan yang bersangkutan," tutur JK.

Di sisi lain, JK menilai kasus tersebut perlu dilihat secara jernih. Karena itu, ia meminta aparat kepolisian bergerak cepat untuk mengungkap peristiwa tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/337/3206981/penyiraman_air_keras-rxc9_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/337/3206979/teror-W2Bm_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/337/3206969/polda_metro-ImvC_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/337/3206964/bakom-K4Tf_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/338/3206960/polda_metro_jaya-d03D_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/337/3206838/kontras-VPFj_large.jpg
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement