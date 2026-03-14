Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Aksi Biadab Penyiram Air Keras Aktivis KontraS Terekam CCTV, Ini Kata Kapolda Metro

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 14 Maret 2026 |22:31 WIB
Aksi Biadab Penyiram Air Keras Aktivis KontraS Terekam CCTV, Ini Kata Kapolda Metro
Kapolda Metro Irjen Asep Edi Suheri (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pelaku yang diduga melakukan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, terekam kamera pengawas atau CCTV. Rekaman video detik-detik peristiwa itu pun beredar luas di lini massa.

Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang melakukan analisis mendalam terkait rekaman CCTV tersebut. "Sedikit saja jawabannya. Masih dilakukan pendalaman," kata Asep di Terminal Pulogebang, Jakarta Timur, Sabtu (14/3/2026).

Menurut Asep, pihaknya masih terus melakukan penyelidikan demi mengusut tuntas perkara yang disebut sebagai teror oleh aktivis HAM tersebut.

"Anggota saya masih bekerja, bekerja keras. Doakan saja bisa terungkap dengan cepat ya," ujar Asep.

Sebelumnya, Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya mengungkapkan insiden itu terjadi usai Andrie Yunus menghadiri acara podcast berjudul "Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia” di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), sekitar pukul 23.00 WIB, pada Kamis, 12 Maret 2026.

Andrie menderita luka bakar sebanyak 24 persen. Berdasarkan kronologi, kejadian bermula ketika Andrie tengah mengendarai sepeda motornya di Jalan Salemba I - Talang, Jakarta Pusat.

Saat itu, dua orang pelaku menghampiri dari arah berlawanan di Jalan Talang (Jembatan Talang) dengan mengendarai kendaraan roda dua, diduga motor matic Honda Beat produksi tahun 2016 hingga 2021.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement