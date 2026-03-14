Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Anies Baswedan Jenguk Aktivis Kontras Andrie Yunus dan Tulis Surat, Ini Isinya

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 14 Maret 2026 |15:29 WIB
A
A
A

JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, mendatangi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta pada Sabtu (14/3/2026) ini. Anies datang untuk menjenguk aktivis KontraS, Andrie Yunus yang tengah dirawat setelah disiram air keras.

Berdasarkan pantauan, Anies Baswedan datang ke RSCM bersama mantan penyidik KPK, Novel Baswedan, untuk menjenguk Andrie Yunus yang dirawat di Gedung Kanigara RSCM, Jakarta Pusat. Anies dan Novel bertemu pihak keluarganya, baik orangtua ataupun adik-adiknya.

Anies lantas mengobrol bersama keluarganya. Di situ Anies sempat menuliskan pesan melalui secarik kertas kosong. Surat itu diharapkan bisa dibacakan di hadapan Andrie oleh orangtuanya. Itu karena Anies tak bisa bertemu Andrie di ruang tempatnya didirawat.

"Itu (surat) pesan saja untuk dibacakan kepada Andrie karena tidak bisa berbicara secara langsung," ujar Anies pada wartawan di RSCM, Jakarta pada Sabtu (14/3/2026).

Surat Anies

Adapun surat tersebut berisikan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/337/3206881//kadiv_humas_polri_irjen_johnny_eddizon_isir-ZXH0_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/337/3206836//natalius_pigai-5EIB_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/337/3206838//kontras-VPFj_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/337/3206821//novel_baswedan-GtgZ_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/337/3206781//polri-d27y_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/337/3206758//menko_yusril_ihza_mahendra-czvp_large.jpg
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement