Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Anies Baswedan Ungkap Guru yang Tak Bisa Digantikan AI

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Kamis, 07 Mei 2026 |02:12 WIB
Anies Baswedan Ungkap Guru yang Tak Bisa Digantikan AI
Anies Baswedan Ungkap Guru yang Tak Bisa Digantikan AI (Yuwantoro Winduajie)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Rektor Universitas Paramadina, Anies Baswedan, mengungkap perbedaan guru yang bisa dan tidak bisa digantikan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Menurutnya, pengajar yang bersifat mekanistik dan repetitif dalam mengajar cenderung dapat digantikan. Sementara guru yang menanamkan nilai, etika, serta inspirasi kepada peserta didik tidak dapat digantikan AI.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengatakan, AI memang mampu meningkatkan kapasitas intelektual manusia secara signifikan. Namun, AI tidak bisa menggantikan fungsi pendidikan karakter yang menjadi tugas utama guru.

“AI itu membuat tadi, orang yang IQ-nya 120 bisa jadi 240, tapi AI tidak bisa memberikan pada kita moralnya,” ujar Anies saat menjadi pembicara dalam open house di Universitas Paramadina, Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (6/5/2026).

Anies menekankan, di tengah perkembangan teknologi, peran guru justru semakin krusial dalam membentuk arah penggunaan kemampuan tersebut.

“Jadi jangan pernah merasa peran guru itu berkurang karena AI. Justru ibu-bapak gurulah yang memberikan etika, moral itu,” katanya.

Ia juga menyoroti tidak semua peran pengajar memiliki ketahanan yang sama terhadap disrupsi teknologi. Menurutnya, metode pengajaran yang bersifat mekanistik dan berulang berpotensi tergantikan.

“Guru yang mekanistik, repetitif, recycle, bisa diganti teknologi enggak? Bisa. Tapi guru dengan nilai, dengan etik, dengan inspirasi, dengan hati, bisa enggak diganti teknologi? Enggak bisa,” katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/337/3208844/anies_dan_ahy-d4kt_large.jpg
Misteri Kehadiran Anies di Cikeas, Ancang-Ancang 2029?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/337/3196090/anies_baswedan-KmYt_large.jpg
Gerakan Rakyat Resmi Jadi Parpol, Anies Baswedan Anggota Kehormatan dan Sahrin Hamid Ketum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/337/3195002/anies_baswedan-raBs_large.jpg
Anies Akan Hadiri Rakernas Gerakan Rakyat, Buka Peluang Jadi Partai Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192266/viral-wIAb_large.jpg
Anies Baswedan Hadiri Reuni UGM Lintas Angkatan, Netizen: Ijazahnya Asli Semua Bah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/337/3155450/pemerintah-Knlq_large.jpg
Anies Sindir Presiden RI Sering Absen di Pertemuan PBB, Puan Beri Jawaban Menohok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/337/3155192/arya_bima-IBd3_large.jpg
PDIP: Kritik Anies soal Presiden Lalu Kerap Absen di Pertemuan PBB Tidak Salah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement