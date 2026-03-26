Misteri Kehadiran Anies di Cikeas, Ancang-Ancang 2029?

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 26 Maret 2026 |10:33 WIB
Anies Baswedan dan AHY saat bertemu beberapa tahun lalu (Foto: Dok)
JAKARTA - Anies Baswedan silaturahmi ke kediaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, Jawa Barat pada Sabtu 21 Maret 2026. Kedatangannya dalam acara halal bihalal lebaran menuai beragam spekulasi terkait Pilpres 2029.

Mengingat Anies pada Pilpres 2024 merupakan calon presiden. Kala itu, ia sempat diisukan berduet dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang juga putra sulung SBY, namun tak terwujud karena Anies memilih berduet dengan Muhaimin Iskandar.

Ragam spekulasi yang muncul ditepis Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan tidak ada urusan politik, khususnya koalisi dengan Anies.

Herzaky kembali menegaskan, tidak ada pembicaraan khusus antara SBY, AHY maupun kader partai Demokrat lainnya dengan Anies saat silaturahmi kemarin.

"(Sehingga) tidak perlu diartikan atau dibawa ke mana-mana. Apalagi sampai diarahkan ke rencana koalisi ke depan ataupun urusan pemilu. Kejauhan mikirnya," kata Herzaky, Kamis (26/3/2026).

Ia menyampaikan Demokrat hari ini fokus untuk menyukseskan program-program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan menjalankan amanah yang dipercayakan kepala negara.

"Koalisi hari ini dengan Pak Prabowo, begitu juga dengan rencana koalisi ke depannya. Jadi, jangan dispekulasikan kemana-mana," ujarnya.

(Arief Setyadi )

