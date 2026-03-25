Anies, AHY, dan SBY Bertemu di Cikeas, Apa yang Dibahas?

JAKARTA – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, bertemu dengan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Pertemuan tersebut terjadi dalam acara halalbihalal di kediaman Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di Puri Cikeas, Jawa Barat.

Momen itu terlihat dari unggahan media sosial motivator sekaligus politisi Partai Demokrat, Merry Riana.

Dalam unggahan tersebut, Anies yang mengenakan baju muslim hijau tosca tampak berbincang dengan SBY. Terlihat pula AHY dan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), mendampingi SBY. Suasana hangat pun terlihat dalam pertemuan tersebut.