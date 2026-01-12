Anies Akan Hadiri Rakernas Gerakan Rakyat, Buka Peluang Jadi Partai Politik

JAKARTA – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan akan menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Rakyat di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada 17-18 Januari 2026.

Diketahui, Anies Baswedan merupakan Anggota Kehormatan 001 Ormas Gerakan Rakyat. Anies dijadwalkan menyampaikan pemikiran strategis terkait agenda perjuangan dan gagasan perubahan untuk perbaikan tata kelola di masa depan.

Ketua Pelaksana Rakernas Besli Pangaribuan mengatakan bahwa Rakernas I merupakan forum strategis untuk menyatukan barisan dan memperkuat arah perjuangan organisasi.

“Acara ini akan dihadiri oleh sekitar 600 peserta yang terdiri dari 75 pengurus DPP, 25 anggota Dewan Pakar, perwakilan dari 38 DPW terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara, serta 402 Ketua DPD dari tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia,” ujar Besli, Senin (12/1/2026).

Wasekjen Gerakan Rakyat ini menambahkan, forum ini juga menjadi panggung konsolidasi akbar bagi pengurus Gerakan Rakyat dari seluruh penjuru Indonesia.

Sementara itu, Juru Bicara Gerakan Rakyat, Sarifadilah menambahkan, salah satu poin utama yang menjadi perhatian serius dalam Rakernas I Gerakan Rakyat yakni bencana Sumatera.

"Tema yang kami usung adalah bentuk sensitivitas Gerakan Rakyat atas bencana alam di Sumatera,’’ujarnya.

Sarai -- panggilan akrabnya -- menambahkan, selain fokus pada kedaulatan ekologis, Rakernas ini juga akan menjadi momentum bersejarah untuk menentukan masa depan arah politik organisasi.

‘’Forum ini akan mendiskusikan secara mendalam mengenai usulan transformasi Gerakan Rakyat menjadi partai politik.