HOME NEWS NASIONAL

Luncurkan KTA Gerakan Rakyat, Anies Baswedan: Kita Mimpikan Indonesia Hutannya Lebih Hijau

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 17 Desember 2025 |17:51 WIB
Luncurkan KTA Gerakan Rakyat, Anies Baswedan: Kita Mimpikan Indonesia Hutannya Lebih Hijau
Anies Baswedan (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, meluncurkan Kartu Tanda Anggota (KTA) sekaligus membuka pendaftaran organisasi masyarakat (ormas) Gerakan Rakyat. Melalui ormas ini, Anies menyampaikan harapannya agar hutan di Indonesia menjadi lebih hijau.

Anies mengaku bersyukur perjuangan sejumlah individu untuk mewujudkan perubahan di Indonesia melalui Gerakan Rakyat dapat konsisten hingga saat ini. Ia menyebut, perjuangan tersebut kini telah memasuki babak baru.

"Kenapa disebut babak baru? Bila selama ini para pegiat berkumpul, hari ini para pegiat memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk ikut bersama-sama di dalam Gerakan Rakyat ini," ucap Anies di Sekretariat Gerakan Rakyat, Jakarta Selatan, Rabu (17/12/2025).

Anies mengatakan, perjalanan selama dua tahun telah memberikan bekal yang cukup. Ia pun optimistis bekal tersebut dapat digunakan untuk menyongsong fase baru Indonesia, salah satunya mewujudkan hutan yang lebih hijau.

Halaman:
1 2
      
