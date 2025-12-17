Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Razman Arif Nasution Ungkap Bedanya Kasus Ijazah Jokowi dengan Arsul Sani

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 17 Desember 2025 |10:09 WIB
JAKARTA - Ketua Umum Kami Jokowi, Razman Arif Nasution, membandingkan kasus ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) dengan kasus ijazah hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Arsul Sani. Beda dengan Arsul, kasus ijazah Jokowi justru menjadi berlarut-larut.

1. Kasus Ijazah Jokowi dan Arsul Sani

"Kasus dugaan ijazah palsu Bapak Joko Widodo ini telah berlangsung lebih kurang 10 bulan. Lalu banyak yang bertanya, kenapa kok kasus Pak Arsul Sani tidak ribut seperti kasus yang diperdebatkan oleh Roy Suryo terhadap Pak Jokowi," ujar Razman dalam program Rakyat Bersuara di Youtube Official iNews bertema "Babak Baru, Ijazah Jokowi Akhirnya Ditunjukkan", dikutip pada Rabu (17/12/2025).

Menurutnya, kasus ijazah hakim MK, Arsul Sani tak berlarut lantaran Arsul Sani menunjukkan secara langsung ijazah tersebut ke publik. Terlebih, orang yang mempersoalkan ijazah tersebut tak sampai ribu-ribut ke media lantaran semua itu dilakukan demi uji ilmiah.

Namun, ini berbeda dengan kasus ijazah Jokowi yang diributkan oleh Roy Suryo ke media.

"Jawabnya singkat. Karena dibilang Pak Arsul Sani langsung menunjukkan ijazah. Nah pertanyaannya, kalau orang yang melaporkan dugaan ijazah palsu Pak Arsul Sani itu dia membawa ke proses hukum dan dia tidak teriak-teriak di media dan tidak melakukan uji lab dan lain-lain. Atas nama uji ilmiah," tuturnya.

 

