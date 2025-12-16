Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ijazah Asli Jokowi Ditunjukkan saat Gelar Perkara Khusus, Dokter Tifa : Kita Dipaksa Percaya

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 16 Desember 2025 |21:50 WIB
Ijazah Asli Jokowi Ditunjukkan saat Gelar Perkara Khusus, Dokter Tifa : Kita Dipaksa Percaya
dr Tifauziah Tyassuma (tangkapan layar iNews)
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya menunjukkan ijazah asli Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) dalam gelar perkara khusus kemarin. Namun, pegiat medsos, dr Tifauziah Tyassuma menyebutkan, masyarakat dibuat percaya dengan narasi penunjukan ijazah asli tersebut.

1. Dipaksa Percaya

"Polisi yang ngomong maka semua orang harus percaya. Itu tidak boleh secara metodologi," ujar dr Tifa dalam program Rakyat Bersuara iNews bertema "Babak Baru, Ijazah Jokowi Akhirnya Ditunjukkan" pada Selasa (16/12/2025).

Menurutnya, saat polisi berbicara ijazah Jokowi itu asli, tidak boleh lantas dipercaya begitu saja secara metodologi. Itu karena dari sisi metodologi, namanya confirmation bias, diberikan oleh orang yang punya otoritas sehingga orang dipaksa untuk percaya. Padahal, menurutnya, satu pun pihak tidak lihat.

"Ijazahnya rakyat tidak lihat yah, kemudian 13 objek ijazah yang dikomparasinya pun rakyat juga tidak lihat. Kita dipaksa untuk percaya kepada narasi yang diberikan oleh seorang atau pihak yang memiliki otority," tuturnya.

Dia menambahkan, masyarakat dipaksa untuk percaya terhadap narasi yang menyebutkan jika ijazah Jokowi itu asli. Khususnya oleh pihak yang memiliki otoritas, padahal secara metodologi hal itu tidak dibenarkan lantaran harus diuji dahulu untuk menentukan keaslian tersebut.

"Ini namanya authority heuristic. Artinya kita dipaksa percaya pada sesuatu narasi yang diberikan oleh pihak yang memiliki otoritas. Ini salah besar di dalam metodologi," katanya.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190320//roy_suryo-9q4x_large.jpg
Roy Suryo Ungkap Gelar Perkara Khusus Bongkar 2 Kebohongan soal Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190314//ketua_umum_ipw_sugeng_teguh-7MdW_large.jpg
Soal Kasus Ijazah Jokowi, IPW: Hasil Labfor Sementara Harus Diterima
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190301//roy_suryo-sSRo_large.jpg
Roy Suryo Bongkar Andi Azwan Diusir dari Ruangan Gelar Perkara Kasus Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190118//roy_suryo-6AMa_large.jpg
Roy Suryo Kaget Laporan Kasus Ijazah Palsu Ditampilkan Polda Metro, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190116//roy_suryo-Sf9b_large.jpg
Ditunjukkan Ijazah Analog Jokowi di Polda Metro, Roy Suryo: Kami Masih Yakin 99,9 Persen Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190115//jokowi-aJPD_large.jpg
Gelar Perkara, Kuasa Hukum Sebut Ijazah Jokowi Diperlihatkan: Ada Watermarknya, Semua Terbukti!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement