HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sampah Menggunung di Tangsel, Emak-Emak Serukan Buang ke Kantor Wali Kota!

Hambali , Jurnalis-Selasa, 16 Desember 2025 |10:34 WIB
Sampah Menggunung di Tangsel, Emak-Emak Serukan Buang ke Kantor Wali Kota!
Sampah menumpuk di Tangsel (foto: dok ist)
A
A
A

TANGERANG SELATAN - Geram atas lambannya penanganan tumpukan sampah di jalan dan permukiman Kota Tangerang Selatan (Tangsel), emak-emak kini ramai mewacanakan aksi membuang sampah ke depan Kantor Wali Kota.

Tumpukan sampah tersebut telah terjadi hampir sepekan terakhir. Kondisinya kini kian parah karena sampah tidak hanya menggunung di area permukiman warga, tetapi juga meluber hingga ke bahu jalan-jalan utama dan menebarkan bau busuk menyengat.

Komentar-komentar pedas pun ramai bermunculan, baik di media sosial maupun percakapan grup lingkungan warga. Salah satu seruan yang mencuat adalah ajakan untuk membuang sampah ke depan Kantor Wali Kota Tangerang Selatan di Jalan Maruga, Ciputat.

"Mau sampai kapan sampah numpuk di depan rumah nggak karuan, udah nggak tahan baunya. Kalau masih nggak diberesin, kita patungan aja sewa truk buang ke depan kantor wali kota," tulis salah satu emak-emak di grup lingkungan warga, Selasa (16/12/2025).

Ungkapan tersebut mendapat banyak dukungan dari warga lainnya yang juga kesal lantaran persoalan sampah tak kunjung teratasi. Padahal, menurut mereka, iuran kebersihan selalu dibayarkan secara rutin sebagai retribusi resmi.

"Bayar rutin, tapi ini nggak diangkut-angkut. Saya mah sepakat buang aja ke sana (kantor wali kota), biar pada ngerasain," timpal warga lainnya.

 

Halaman:
1 2
      
