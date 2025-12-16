Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Blak-blakkan, Prabowo Bongkar Alasan Tak Tetapkan Bencana Nasional Sumatera

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 16 Desember 2025 |01:01 WIB
Blak-blakkan, Prabowo Bongkar Alasan Tak Tetapkan Bencana Nasional Sumatera
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menanggapi usulan sejumlah pihak agar bencana alam yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ditetapkan sebagai bencana nasional. Menurut Prabowo, kondisi di wilayah terdampak saat ini masih terkendali sehingga penetapan status bencana nasional belum diperlukan.

“Ada yang teriak-teriak ini ditetapkan bencana nasional. Kita sudah kerahkan di tingkat provinsi, jadi situasi terkendali,” ungkap Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Prabowo menegaskan pemerintah pusat terus memantau secara intensif perkembangan di daerah terdampak bencana. Untuk mempercepat pemulihan, pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus yang fokus pada rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama pembangunan hunian dan perbaikan infrastruktur.

“Kita bentuk apakah kita namakan badan atau satgas rehabilitasi atau rekonstruksi. Kita bangun hunian sementara dan hunian tetap,” jelasnya.

Berdasarkan laporan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Prabowo menyampaikan pemerintah akan membangun sekitar 2.000 unit rumah bagi masyarakat terdampak bencana. Pembangunan hunian tersebut akan dilakukan di lahan lama maupun di lahan baru yang disiapkan pemerintah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190112/prabowo-L9uo_large.jpg
Prabowo Dapat Laporan Ada Oknum TNI-Polri Terlibat Penyelundupan dan Tambang Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190091/prabowo_subianto-G2pL_large.jpg
Prabowo Bertemu Dasco di Istana Bahas Pemulihan Bencana di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190083/prabowo_subianto-2PZ3_large.jpg
Prabowo Akan Bentuk Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190075/prabowo-YSwI_large.jpg
Prabowo ke Menteri: Kalau Dimaki Tenang Saja, Tetap Kerja untuk Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190042/prabowo_subianto-pGBg_large.jpg
Prabowo 'Sentil' Bupati Tak Loyal Tangani Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190033/prabowo-s7uP_large.jpg
Prabowo Sindir Pejabat Cuma Foto-Foto di Lokasi Bencana: Rakyat Jangan Jadi Objek!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement