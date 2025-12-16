Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ultimatum Kepala Daerah, Prabowo: Jangan Banyak ke Luar Negeri Pakai Dana Otsus!

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 16 Desember 2025 |17:54 WIB
Ultimatum Kepala Daerah, Prabowo: Jangan Banyak ke Luar Negeri Pakai Dana Otsus!
Presiden Prabowo Subianto minta kepala daerah jangan kebanyakan ke luar negeri pakai dana Otsus (Foto: Tangkapan layar)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menekankan kepada Bupati dan Gubernur untuk tidak sering keluar negeri dengan menggunakan dana otonomi khusus (otsus). 

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan pengarahan kepada Bupati/Walikota, Gubernur, 10 Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025). 

"Saya minta benar-benar, Bupati, gubernur tanggung jawab. Bupati gubernur jangan banyak jalan-jalan keluar negeri menggunakan dana otsus," kata Prabowo. 

"Bisa?," tanya Prabowo.

"Bisa," seru para kepala daerah. 

Prabowo menyatakan, masyarakat sekarang sudah lebih kritis dan peka terhadap situasi dan kondisi. Apalagi di tengah era keterbukaan informasi dan teknologi. 
 
Terkait instruksi ini, Prabowo juga meminta Mendagri Tito Karnavian untuk melakukan pengawasan kepada kepala daerah. 

"Sekarang ini rakyatmu sudah pinta semua, punya gadget. Nanti Mendagri awasi ya. Jangan bupati terlalu lama ada di Jakarta," ujar Prabowo.

(Arief Setyadi )

      
