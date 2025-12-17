Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Prabowo Segera Kunjungi Tanah Papua, Ini Agendanya

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 17 Desember 2025 |07:48 WIB
Presiden Prabowo Segera Kunjungi Tanah Papua, Ini Agendanya
Presiden Prabowo Segera Kunjungi Tanah Papua, Ini Agendanya (Biro Pers Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan kembali berkunjung ke Papua dalam waktu dekat. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komite Eksekutif Percepatan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Velix Wanggai, usai menghadiri agenda di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

1. Prabowo Segera Kunjungi Papua

Velix menyebutkan, rencana kunjungan Presiden Prabowo ke Papua diatur Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dalam kunjungan tersebut, Presiden juga akan membahas sejumlah kebijakan dan komitmen baru Pemerintah Pusat untuk Tanah Papua.

“Terakhir sebetulnya adalah oleh-oleh kita adalah Bapak Presiden juga akan kembali untuk mengunjungi Tanah Papua. Akan diatur oleh Bapak Mendagri dalam waktu dekat dan kita akan mendiskusikan lagi tentang kebijakan-kebijakan baru, komitmen baru dari Bapak Presiden untuk Tanah Papua. Mudah-mudahan itu akan disiapkan oleh Bapak Mendagri untuk pertemuan Bapak Presiden dengan seluruh pengambil keputusan ini di Tanah Papua dalam waktu dekat ini,” kata Felix.

2. Resmikan RS

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, salah satu agenda utama kunjungan Presiden Prabowo ke Papua adalah peresmian rumah sakit yang dikelola Kementerian Kesehatan di Jayapura. Pembangunan rumah sakit tersebut telah rampung dan siap diresmikan.

“Menteri Kesehatan membuat rumah sakit khusus yang dikelola oleh Menteri Kesehatan di Jayapura yang sudah selesai. Itu nilainya hampir Rp1 triliun. Ini untuk memperkuat sarana prasarana kesehatan di Papua dan akan diresmikan oleh Bapak Presiden dalam nanti pada saat beliau berkunjung ke Jayapura,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190337/prabowo_subianto-vQM2_large.jpg
Prabowo: Jaga Raja Ampat dan Semua Kawasan, Jangan Dirusak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190328/prabowo_subianto-TzWD_large.jpg
Prabowo: Bencana Sumatera Beri Pelajaran, Harus Ada Lumbung Desa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190292/presiden_prabowo-MqFS_large.jpg
Pesan Prabowo ke Kepala Daerah Se-Papua: Tak Boleh Ada yang Tertinggal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190279/prabowo_subianto-2edS_large.jpg
Prabowo: Kita Harus Percepat Pembangunan Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190270/prabowo-IgBy_large.jpg
Ke RSUD Koja, Prabowo Janji Traktir Siswa Korban Ditabrak Mobil MBG Makan Bubur Ayam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190263/prabowo-idyl_large.jpg
Ultimatum Kepala Daerah, Prabowo: Jangan Banyak ke Luar Negeri Pakai Dana Otsus!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement