Presiden Prabowo Segera Kunjungi Tanah Papua, Ini Agendanya

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan kembali berkunjung ke Papua dalam waktu dekat. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komite Eksekutif Percepatan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Velix Wanggai, usai menghadiri agenda di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

1. Prabowo Segera Kunjungi Papua

Velix menyebutkan, rencana kunjungan Presiden Prabowo ke Papua diatur Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dalam kunjungan tersebut, Presiden juga akan membahas sejumlah kebijakan dan komitmen baru Pemerintah Pusat untuk Tanah Papua.

“Terakhir sebetulnya adalah oleh-oleh kita adalah Bapak Presiden juga akan kembali untuk mengunjungi Tanah Papua. Akan diatur oleh Bapak Mendagri dalam waktu dekat dan kita akan mendiskusikan lagi tentang kebijakan-kebijakan baru, komitmen baru dari Bapak Presiden untuk Tanah Papua. Mudah-mudahan itu akan disiapkan oleh Bapak Mendagri untuk pertemuan Bapak Presiden dengan seluruh pengambil keputusan ini di Tanah Papua dalam waktu dekat ini,” kata Felix.

2. Resmikan RS

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, salah satu agenda utama kunjungan Presiden Prabowo ke Papua adalah peresmian rumah sakit yang dikelola Kementerian Kesehatan di Jayapura. Pembangunan rumah sakit tersebut telah rampung dan siap diresmikan.

“Menteri Kesehatan membuat rumah sakit khusus yang dikelola oleh Menteri Kesehatan di Jayapura yang sudah selesai. Itu nilainya hampir Rp1 triliun. Ini untuk memperkuat sarana prasarana kesehatan di Papua dan akan diresmikan oleh Bapak Presiden dalam nanti pada saat beliau berkunjung ke Jayapura,” ujarnya.