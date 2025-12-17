Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo: Jaga Raja Ampat dan Semua Kawasan, Jangan Dirusak!

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 17 Desember 2025 |03:02 WIB
Prabowo: Jaga Raja Ampat dan Semua Kawasan, Jangan Dirusak!
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta kepala daerah di seluruh Papua menjaga Raja Ampat dan kawasan masing-masing agar tidak dirusak para wisatawan. Prabowo menyebut Papua memiliki daya tarik wisatawan karena kondisi alamnya yang indah.

“Saya paham provinsi saudara medannya sebagian sangat sulit, tetapi daerah saudara juga sangat potensial dan sangat indah,” kata Prabowo saat memberikan pengarahan kepada Kepala Daerah se-Papua serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Menurut dia, kawasan wisata di Papua, khususnya Raja Ampat, sudah terkenal di dunia dan menarik perhatian tokoh-tokoh dunia untuk berwisata di sana. Untuk itu, Prabowo meminta kepala daerah, terutama Bupati Raja Ampat, menjaga agar kawasan wisata yang indah tidak dirusak para wisatawan.

“Sekarang pun saya kira banyak tokoh-tokoh dunia mengerti dan mau berwisata di Papua. Raja Ampat saya kira sudah menjadi terkenal di dunia,” ujarnya.

“Mana Bupati Raja Ampat? Tapi kita harus jaga ya Raja Ampat dan semua kawasan, jangan sampai dirusak oleh wisatawan-wisatawan yang datang dengan kapal mereka dan kadang-kadang juga meninggalkan sampah, kotoran, dan sebagainya,” sambung Prabowo.

Halaman:
1 2
      
