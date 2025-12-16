Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ke RSUD Koja, Prabowo Janji Traktir Siswa Korban Ditabrak Mobil MBG Makan Bubur Ayam

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 16 Desember 2025 |18:13 WIB
Ke RSUD Koja, Prabowo Janji Traktir Siswa Korban Ditabrak Mobil MBG Makan Bubur Ayam
Presiden Prabowo Subianto jenguk siswa SD korban ditabrak mobil MBG (Foto: Binti M/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto janji bakal mengirimkan bubur ayam untuk salah satu pasien anak yang jadi korban kecelakaan mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bermuatan makan bergizi gratis (MBG) di SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menjenguk pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja, Jakarta Utara, Selasa (16/12). Awalnya, ia sempat mengatakan bakal mengirimkan Ayam Goreng Suharti.

“Nanti ya saya kirim ayam Suharti,” kata Prabowo.

Namun, dijawab oleh perawat bahwa gigi pasien belum kuat untuk mengunyah makanan secara normal. Prabowo pun akhirnya mengatakan bakal mengirimkan bubur ayam.

“Oh, bubur ayam saja. Bubur ayam boleh ya? Oke ya,” ucap Prabowo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190263/prabowo-idyl_large.jpg
Ultimatum Kepala Daerah, Prabowo: Jangan Banyak ke Luar Negeri Pakai Dana Otsus!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190258/prabowo-TVrU_large.jpg
Prabowo Tak Pandang Bulu Copot Pejabat Tak Becus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190252/prabowo_jenguk_korban_mobil_mbg_di_rs_koja-w7tv_large.jpg
Jenguk Siswa yang Ditabrak Mobil MBG, Prabowo : Cepat Sembuh Ya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190217/prabowo_kumpulkan_kepala_daerah_se_papua-2sUm_large.jpg
Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah Se-Papua di Istana, Ini yang Dibahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190114/prabowo_subianto-mrGR_large.jpg
Prabowo ke Menhut Raja Juli: Jangan Ragu, yang Melanggar Cabut Izinnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190113/prabowo-mVlu_large.jpg
Blak-blakkan, Prabowo Bongkar Alasan Tak Tetapkan Bencana Nasional Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement