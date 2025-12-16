Ke RSUD Koja, Prabowo Janji Traktir Siswa Korban Ditabrak Mobil MBG Makan Bubur Ayam

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto janji bakal mengirimkan bubur ayam untuk salah satu pasien anak yang jadi korban kecelakaan mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bermuatan makan bergizi gratis (MBG) di SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menjenguk pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja, Jakarta Utara, Selasa (16/12). Awalnya, ia sempat mengatakan bakal mengirimkan Ayam Goreng Suharti.

“Nanti ya saya kirim ayam Suharti,” kata Prabowo.

Namun, dijawab oleh perawat bahwa gigi pasien belum kuat untuk mengunyah makanan secara normal. Prabowo pun akhirnya mengatakan bakal mengirimkan bubur ayam.

“Oh, bubur ayam saja. Bubur ayam boleh ya? Oke ya,” ucap Prabowo.