Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah Se-Papua di Istana, Ini yang Dibahas

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh kepala daerah di Papua ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Menurut informasi, 42 bupati/wali kota, 6 gubernur, 10 Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua bakal hadir.

"Hari ini Bapak Presiden akan melakukan pertemuan dengan komite eksekutif percepatan otonomi khusus Papua dan juga Kementerian KL dan pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur dan seluruh 42 Bupati se-Papua," kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk kepada awak media.

Ribka yang juga menjadi Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua itu mengatakan, pertemuan tersebut bertujuan memberikan arahan langsung dari Presiden Prabowo terkait percepatan pembangunan di Papua.

"Tujuannya untuk mencerahkan dan nanti sebentar ada orang dari Pak Presiden langsung terkait percepatan pembangunan di Papua," ucapnya.

Menurut Ribka, dalam pertemuan itu, akan dibuka ruang dialog antara Presiden dengan para gubernur dan bupati. Dialog tersebut diharapkan dapat menyelaraskan program dan kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan serta pelaksanaan pembangunan di Papua.

"Ya mungkin sebentar dalam dialog antara bapak presiden dengan Gubernur dan Bupati menunggu perkembangan tetapi intinya untuk harmonisasi antara program dan kebijakan pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan," ujarnya.