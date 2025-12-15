Prabowo ke Menteri: Kalau Dimaki Tenang Saja, Tetap Kerja untuk Rakyat

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajaran menteri dan kepala lembaga di Kabinet Merah Putih untuk tetap bersikap tenang meskipun mendapat kritik atau hujatan setelah bekerja keras, khususnya dalam penanganan bencana alam. Prabowo menegaskan fokus utama pemerintah adalah terus bekerja dan mengabdi untuk rakyat.

“Sekali lagi terima kasih kepada semua menteri, semua kepala badan. Saya lihat cukup profesional saudara sekalian. Kalau pejabat sudah bekerja keras saudara dimaki-maki, tenang saja, pohon yang tinggi pasti kena terpaan angin, itu risiko. Saya perhatikan ada beberapa pejabat yang suka ditiup angin,” kata Prabowo di akhir Sidang Kabinet Paripurna, Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Prabowo meminta para pejabat agar tidak larut dalam kritik dan tetap bersikap santai. Ia mengaku telah berpengalaman menghadapi situasi serupa selama puluhan tahun berkecimpung di pemerintahan.

“Santai saja, sudah biasa. Saya sudah sekian puluhan tahun juga. Yang penting kita kerja untuk rakyat, kita setia kepada rakyat, kita nggak ragu-ragu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Prabowo meminta jajarannya untuk memberikan perhatian dan penghargaan kepada para petugas yang bekerja langsung di lapangan, terutama personel TNI dan Polri yang terlibat dalam penanganan bencana, termasuk pembangunan jembatan darurat di lokasi terdampak.