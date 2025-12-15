Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo ke Menteri: Kalau Dimaki Tenang Saja, Tetap Kerja untuk Rakyat

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |19:53 WIB
Prabowo ke Menteri: Kalau Dimaki Tenang Saja, Tetap Kerja untuk Rakyat
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajaran menteri dan kepala lembaga di Kabinet Merah Putih untuk tetap bersikap tenang meskipun mendapat kritik atau hujatan setelah bekerja keras, khususnya dalam penanganan bencana alam. Prabowo menegaskan fokus utama pemerintah adalah terus bekerja dan mengabdi untuk rakyat.

“Sekali lagi terima kasih kepada semua menteri, semua kepala badan. Saya lihat cukup profesional saudara sekalian. Kalau pejabat sudah bekerja keras saudara dimaki-maki, tenang saja, pohon yang tinggi pasti kena terpaan angin, itu risiko. Saya perhatikan ada beberapa pejabat yang suka ditiup angin,” kata Prabowo di akhir Sidang Kabinet Paripurna, Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Prabowo meminta para pejabat agar tidak larut dalam kritik dan tetap bersikap santai. Ia mengaku telah berpengalaman menghadapi situasi serupa selama puluhan tahun berkecimpung di pemerintahan.

“Santai saja, sudah biasa. Saya sudah sekian puluhan tahun juga. Yang penting kita kerja untuk rakyat, kita setia kepada rakyat, kita nggak ragu-ragu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Prabowo meminta jajarannya untuk memberikan perhatian dan penghargaan kepada para petugas yang bekerja langsung di lapangan, terutama personel TNI dan Polri yang terlibat dalam penanganan bencana, termasuk pembangunan jembatan darurat di lokasi terdampak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190042/prabowo_subianto-pGBg_large.jpg
Prabowo 'Sentil' Bupati Tak Loyal Tangani Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190033/prabowo-s7uP_large.jpg
Prabowo Sindir Pejabat Cuma Foto-Foto di Lokasi Bencana: Rakyat Jangan Jadi Objek!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/337/3189886/prabowo-vQ3q_large.jpg
Prabowo Minta Diskon Tarif Tol hingga Tiket Transportasi Selama Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/337/3189874/prabowo-L5Zs_large.jpg
Prabowo Panggil Para Menteri, Bahas Penanganan Bencana Sumatra dan Kesiapan Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189646/prabowo-DHUq_large.jpg
Prabowo Gelar Ratas Nataru di Sela Meninjau Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189641/prabowo_subianto-FM9o_large.jpg
Pengungsi di Langkat Kekurangan Air Bersih, Prabowo: Segera Kita Atasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement