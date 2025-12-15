Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Sebut Ada Elite yang Cari Kambing Hitam saat Bencana Sumatera, Sindir Siapa?

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |18:12 WIB
Prabowo Sebut Ada Elite yang Cari Kambing Hitam saat Bencana Sumatera, Sindir Siapa?
Prabowo Sebut Ada Elite yang Cari Kambing Hitam saat Bencana Sumatera/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyinggung adanya elite-elite yang justru saling menyalahkan di tengah bencana alam yang melanda di Sumatera. Menurutnya, sebagian elite tersebut cenderung mencari kambing hitam alih-alih fokus membantu masyarakat terdampak.

“Dalam keadaan yang sulit, ada kecenderungan manusia dan juga bangsa kita ini saya lihat ya, terutama sebagian elite-elite kita, ada kecenderungan mau cari kambing hitam, mau cari kesalahan,” ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Prabowo menyampaikan, situasi bencana bukanlah momentum yang tepat untuk saling menyalahkan. Ia menilai, seluruh elemen bangsa seharusnya bersatu dan bahu-membahu dalam menangani dampak bencana serta membantu masyarakat yang terdampak.

“Sekali lagi saya minta kita waspada ke depan, karena justru di saat ini ada kecenderungan segelintir masyarakat, terutama mungkin yang punya motivasi politik,” kata Prabowo.

Prabowo menyampaikan elite-elite yang terus mencari kesalahan sebagai kelompok yang tidak menginginkan Indonesia menjadi negara yang kuat. Ia menegaskan, pemerintah saat ini terus membuktikan kemampuan negara dalam menangani bencana secara cepat dan terkoordinasi.

“Dalam rangka ini, di tengah bencana, di tengah musibah, mereka yang ditonjolkan adalah kebohongan, ketidakbenaran. Dikatakan Pemerintah tidak hadir. Puluhan ribu dalam dalam saat-saat yang pertama sudah dikerahkan ke situ. Kita lihat buktinya,” tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190003/prabowo-Zctu_large.jpg
Prabowo Gelar Sidang Kabinet, Seluruh Menteri Kompak Kenakan Kemeja Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/340/3189696/prabowo-TZs6_large.jpg
Sholawat Berkumandang saat Prabowo Tiba di Posko Pengungsian di Langkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/340/3189694/prabowo-UJjR_large.jpg
Prabowo Pastikan Penanganan Bencana Sumatera Dipercepat, TNI–Polri Garda Terdepan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189692/prabowo-MrBF_large.jpg
Prabowo Minta Peringatan Dini BMKG Jadi Perhatian Serius Jelang Nataru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/340/3189669/prabowo-0Oc2_large.jpg
Momen Haru Prabowo Peluk Ibu-ibu hingga Lap Anak Sakit di Posko Pengungsi Korban Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189651/prabowo-K0CI_large.jpg
Prabowo: Pembalakan Liar Akan Kita Tertibkan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement