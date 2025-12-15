Prabowo Sebut Ada Elite yang Cari Kambing Hitam saat Bencana Sumatera, Sindir Siapa?

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyinggung adanya elite-elite yang justru saling menyalahkan di tengah bencana alam yang melanda di Sumatera. Menurutnya, sebagian elite tersebut cenderung mencari kambing hitam alih-alih fokus membantu masyarakat terdampak.

“Dalam keadaan yang sulit, ada kecenderungan manusia dan juga bangsa kita ini saya lihat ya, terutama sebagian elite-elite kita, ada kecenderungan mau cari kambing hitam, mau cari kesalahan,” ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Prabowo menyampaikan, situasi bencana bukanlah momentum yang tepat untuk saling menyalahkan. Ia menilai, seluruh elemen bangsa seharusnya bersatu dan bahu-membahu dalam menangani dampak bencana serta membantu masyarakat yang terdampak.

“Sekali lagi saya minta kita waspada ke depan, karena justru di saat ini ada kecenderungan segelintir masyarakat, terutama mungkin yang punya motivasi politik,” kata Prabowo.

Prabowo menyampaikan elite-elite yang terus mencari kesalahan sebagai kelompok yang tidak menginginkan Indonesia menjadi negara yang kuat. Ia menegaskan, pemerintah saat ini terus membuktikan kemampuan negara dalam menangani bencana secara cepat dan terkoordinasi.

“Dalam rangka ini, di tengah bencana, di tengah musibah, mereka yang ditonjolkan adalah kebohongan, ketidakbenaran. Dikatakan Pemerintah tidak hadir. Puluhan ribu dalam dalam saat-saat yang pertama sudah dikerahkan ke situ. Kita lihat buktinya,” tuturnya.