Prabowo Gelar Sidang Kabinet, Seluruh Menteri Kompak Kenakan Kemeja Putih

JAKARTA - Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih mulai berdatangan ke Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025). Mereka akan menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pantauan Okezone di Istana, sejumlah menteri sudah mulai berdatangan sejak pukul 15.00 WIB. Para menteri yang datang kompak pakai kemeja putih lengan panjang.

Beberapa menteri yang sudah datang adalah Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni; Kepala BGN Dadan Hindayana; Menko Polkam Djamari Chaniago; Mensos Saifulla Yusuf; Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Namun tidak hanya menteri, sejumlah wakil menteri juga berdatangan di antaranya Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, Wamen hingga Wamen Pariwisata Ni Luh Puspa.

"Ya ada sidang kabinet paripurna yang diselenggarakan di sana. Tentunya kita ingin mendengar arahan dari Bapak Presiden terkait berbagai isu," kata AHY kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

AHY pun mengatakan bahwa dalam rapat kabinet paripurna ini akan dibahas mengenai penanganan bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat.