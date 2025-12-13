Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Momen Haru Prabowo Peluk Ibu-ibu hingga Lap Anak Sakit di Posko Pengungsi Korban Banjir

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 13 Desember 2025 |16:37 WIB
Momen Haru Prabowo Peluk Ibu-ibu hingga Lap Anak Sakit di Posko Pengungsi Korban Banjir
Momen Haru Prabowo Peluk Ibu-ibu hingga Lap Anak Sakit
A
A
A

LANGKAT -  Presiden Prabowo Subianto menyambangi posko pengungsian warga terdampak bencana di Desa Pekubuan, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, pada Sabtu (13/12/2025). Diketahui, bencana Sumatera mengakibatkan ratusan orang jadi korban.

Kedatangan Prabowo disambut antusias dan penuh haru oleh para pengungsi. Setibanya di posko pengungsian, Presiden Prabowo langsung meninjau dapur umum yang berada di bawah tenda.

Di lokasi tersebut, sejumlah petugas bersama ibu-ibu pengungsi terlihat tengah memasak dan membungkus makanan untuk didistribusikan.

Prabowo juga berdialog singkat dengan para petugas dapur umum, menanyakan proses memasak dan kesiapan makanan bagi para pengungsi. Usai dari dapur umum, Presiden Prabowo kemudian berjalan menuju area posko pengungsian untuk menyapa warga.

 Sementara itu, teriakan antusias warga memanggil nama Presiden Prabowo terdengar dari berbagai sudut posko. Para pengungsi saling berebut mendekat untuk bersalaman, sementara sebagian lainnya mengabadikan momen kedatangan Presiden menggunakan telepon seluler.

Prabowo bahkan tampak sabar terlihat menyalami satu per satu pengungsi. Presiden juga beberapa kali memeluk anak-anak hingga bayi yang ditemuinya. Momen haru terlihat saat Presiden Prabowo memeluk ibu-ibu pengungsi yang menangis, sembari memberikan semangat dan penguatan.

Selanjutnya, Prabowo mengunjungi posko kesehatan yang berada di area pengungsian. Di posko tersebut, Presiden Prabowo melihat seorang anak kecil yang tengah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh petugas medis.

 

Halaman:
1 2
      
