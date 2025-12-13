Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Kunjungi Pengungsi di Langkat Disambut Tangisan Emak-Emak

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 13 Desember 2025 |13:14 WIB
Prabowo Kunjungi Pengungsi di Langkat Disambut Tangisan Emak-Emak
Presiden Prabowo Subianto kunjungi pengungsi Langkat disambut tangis emak-emak
A
A
A

LANGKAT – Presiden Prabowo Subianto mengunjungi korban bencana di posko pengungsian di MAN 1 Langkat, Sumatera Utara (Sumut), pada Sabtu (13/12/2025). Kunjungan Presiden Prabowo kali ini disambut tangisan emak-emak yang ditemuinya.

Tampak Presiden Prabowo didampingi Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Menteri PU Dody Hanggodo, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, hingga Gubernur Sumut Bobby Nasution.

Terlihat Presiden Prabowo langsung menyalami masyarakat setibanya di posko pengungsian. Masyarakat tampak berebut ingin bersalaman dengan Presiden Prabowo. Ada pula yang meneriakkan nama Presiden. 

“Bapak… bapak… Prabowo,” teriak warga.

Sementara itu, sebelum memasuki posko, Presiden Prabowo juga sempat berdialog dengan para relawan Tagana yang sedang membuatkan makanan untuk para pengungsi. Ia juga mendapatkan laporan dari Mensos Gus Ipul terkait kinerja Tagana.

“Ini 5.000 sampai 6.000 bungkus per hari,” kata Gus Ipul kepada Presiden Prabowo.

Merespons hal itu, Presiden Prabowo pun langsung menepuk pundak Gus Ipul.

(Arief Setyadi )

      
