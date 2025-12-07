Pimpin Ratas di Aceh, Prabowo: Saya Dapat Laporan Kondisi Memang Cukup Memprihatinkan

ACEH - Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di posko terpadu penanganan bencana alam di Aceh di Pangkalan Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar Minggu (7/12/2025).

Prabowo mengatakan, banyak sawah yang rusak dan jembatan jebol akibat bencana yang melanda Aceh. Bahkan, wilayah Bireun saat ini masih memprihatinkan.

"Hari ini saya datang untuk kedua kalinya. Saya dapat laporan kondisi memang cukup memprihatinkan. Sawah juga banyak yang rusak. Menteri Pertanian ada di sini? tidak ada ya? catat ya. Kemudian, bendungan-bendungan cukup banyak yang jebol," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan, bahwa pengerjaan Jembatan Bailey Teupin Mane oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berjalan dengan baik. Ia mengklaim bahwa perbaikan jembatan Bailey akan selesai sekitar satu minggu ke depan.

Jembatan Bailey diketahui salah satu jalur kritis yang menghubungkan Kota Medan dengan Kota Banda Aceh. Rencananya, tiga jembatan penghubung lain akan dibangun.

"Pembangunan jembatan Bailey yang telah dikerjakan oleh PU dan dibantu oleh TNI. Dan saya melihat pekerjaannya juga berjalan dengan baik,"ujar Prabowo.

"Diharapkan dalam satu minggu ini sudah bisa untuk beroperasi sehingga jembatan-jembatan perbatasan juga sudah mulai dibuka," lanjutnya.