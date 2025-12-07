Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sawah Akibat Bencana Direhabilitasi dan Utang Dihapus, Prabowo: Petani Jangan Khawatir

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 07 Desember 2025 |19:28 WIB
Sawah Akibat Bencana Direhabilitasi dan Utang Dihapus, Prabowo: Petani Jangan Khawatir
Sawah Akibat Bencana Direhabilitasi dan Utang Dihapus, Prabowo: Petani Jangan Khawatir
A
A
A

ACEH UTARA — Seluruh lahan pertanian yang rusak akibat banjir besar di Aceh akan mendapatkan penanganan dan rehabilitasi dari pemerintah. Diketahui, banjir dan longsor di Aceh menyebabkan ratusan orang jadi korban. 

Demikian disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat meninjau langsung pembangunan Jembatan Bailey di Teupin Mane, salah satu titik krusial yang menjadi penghubung akses menuju Bener Meriah dan Takengon, Minggu (7/12/2025).

Prabowo menegaskan bahwa petani tidak perlu merasa cemas atas kerusakan yang dialami sawah maupun irigasi. Ia menekankan bahwa bencana kali ini termasuk kategori keadaan memaksa (force majeure).

“Sawah-sawah yang rusak akan kita rehabilitasi dan sudah dilaporkan ke saya, petani-petani nggak usah khawatir,” ujar Presiden.

“Kalau sawahnya rusak, kita bantu perbaiki juga. Sementara belum sepenuhnya (diperbaiki), pangan akan kita kirimkan, cadangan kita cukup banyak,”lanjutnya.

Prabowo juga menegaskan bahwa utang-utang petani, khususnya KUR yang terdampak bencana, akan mendapat kebijakan penghapusan atau relaksasi, karena bencana ini masuk kategori keadaan memaksa (force majeure).

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo mengatakan, berbagai instansi bekerja bahu-membahu mempercepat pemulihan, mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga para pekerja lokal. Ia menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terus bekerja tanpa henti di lapangan.

“Saya lihat kondisi kerja semua instansi baik, bahu membahu bersama rakyat, bersama pemerintah daerah, polisi, tentara semua bekerja,” kata Prabowo.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/340/3188416//pemerintah-DLN5_large.jpg
Warga Aceh Tamiang Nikmati Air Bersih, Cuci Pakaian dan Mandi Usai Terisolir Akibat Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188415//viral-GEk3_large.jpg
Banjir Sumatera, Mantan Hakim MK Usul Satgas PKH Kejagung Tindak Tegas Perusak Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/340/3188408//viral-CVUa_large.jpg
Misteri Kayu Gelondongan Mulai Terkuak, Pemerintah Temukan Kerusakan Lingkungan di Dua Hulu DAS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188407//pdip-R10Z_large.jpg
Bencana Sumatera, Hasto Singgung Megawati yang Hobi Merawat Tanaman dan Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188406//bencana_alam-nyKP_large.jpg
Ratusan Paket Bantuan Dikirim ke Dua Wilayah Terisolir Banjir Bandang Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188404//golkar-ya2i_large.jpg
Golkar Dorong Solidaritas Nasional untuk Bantu Korban Bencana Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement