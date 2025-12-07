Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Prabowo Cicipi Makanan di Posko Pengungsi Banjir Aceh

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 07 Desember 2025 |14:17 WIB
Momen Prabowo Cicipi Makanan di Posko Pengungsi Banjir Aceh
Momen Prabowo Cicipi Makanan di Posko Pengungsi Banjir Aceh (tangkapan layar)
A
A
A

ACEH - Presiden Prabowo Subianto meninjau lokasi pengungsian korban banjir dan longsor di Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, Aceh. Prabowo menyempatkan berbincang hingga makan bareng pengungsi bencana di tenda.

1. Cicipi Makanan Pengungsi

Dilihat dari Youtube Sekretariat Presiden Minggu (7/12/2025), Prabowo tampak mendatangi dapur umum yang berada di kawasan tersebut. Setibanya di sana, Presiden tampak menyapa seorang ibu dan prajurit TNI yang sedang memasak.

Kemudian, Prabowo meminta sendok dan piring untuk mencoba makanan yang dimasak di dapur umum.

“Ada sendok piring, saya mau coba,” ucap Prabowo.
“Apa ini lauknya?,” tanya Prabowo.

“Ikan tongkol pak,” ucap ibu-ibu tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
