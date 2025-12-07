Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Hapus Utang KUR Petani Korban Bencana Aceh

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 07 Desember 2025 |13:30 WIB
Prabowo Hapus Utang KUR Petani Korban Bencana Aceh
Prabowo Hapus Utang KUR Petani Korban Bencana Aceh (tangkapan layar)
ACEH - Presiden Prabowo Subianto meninjau penanganan bencana yang melanda sejumlah wilayah di Aceh. Presiden Prabowo menyebutkan, pemerintah akan menghapus kredit usaha rakyat (KUR) untuk para petani yang menjadi korban terdampak banjir dan tanah longsor di Aceh.

Hal ini disampaikan Prabowo ketika mengunjungi korban terdampak banjir dan tanah longsor di Kampung Pante Baro, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireun, Aceh, pada Minggu (7/12/2025). 

“Kemudian utang-utang, KUR, karena ini keadaan alam ya kita akan dihapus. Jadi, petani enggak usah tidak bisa kembalikan utang karena ini bukan kelalaian, tapi keadaan terpaksa, force majeure,” kata Prabowo. 

Presiden menyebutkan, dirinya mendapatkan laporan terkait banyaknya bendungan yang jebol. Ia memastikan pemerintah akan segera memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana ini. 

“Tadi dilaporkan bendungan-bendungan juga banyak yang jebol. Nanti PU ya yang akan memperbaiki,” ujar dia. 

Selain itu, sawah-sawah yang rusak juga akan direhabilitasi. Prabowo memastikan petani tak perlu khawatir lahan mereka rusak. 

“(Pemerintah) akan bantu memperbaiki, prioritas kami. Juga sementara belum sepenuhnya pangan akan kita kirim dari tempat lain, cadangan kita cukup banyak,” tuturnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
