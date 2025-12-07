Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Momen Presiden Prabowo Peluk Gubernur Mualem Setibanya di Aceh

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 07 Desember 2025 |12:15 WIB
Momen Presiden Prabowo Peluk Gubernur Mualem Setibanya di Aceh
Momen Presiden Prabowo Peluk Gubernur Mualem Setibanya di Aceh (Biro Pers Setpres)
ACEH - Presiden Prabowo Subianto kembali meninjau lokasi terdampak bencana banjir di Provinsi Aceh pada Minggu (7/12/2025).

Berdasarkan keterangan yang diterima, Prabowo bersama rombongan tiba di Lanud Sultan Iskandar Muda pada pukul 10.20 WIB. Prabowo disambut Menteri Pertahanan Sjafrie Samsoedin dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

Prabowo terlebih dahulu menyalami para pejabat seketika turun dari pesawat. Saat menyalami Gubernur Mualem, Presiden terlihat memeluknya. Terlihat Prabowo berbincang sebentar dengan Mualem.

Berdasarkan keterangan yang diterima, Presiden Prabowo akan meninjau Jembatan Bailey Teupin Mane, Kabupaten Bireuen, serta Posko Pengungsian di Desa Balee Panah, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen.

Presiden akan meninjau langsung sejumlah lokasi yang rusak dan terdampak parah akibat banjir. Presiden juga memastikan percepatan penanganan darurat dan proses pemulihan di wilayah terdampak.

Selain itu, Prabowo akan mengecek penyaluran bantuan, proses evakuasi warga, serta upaya pembukaan akses jalan yang terputus.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
